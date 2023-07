Farina di frumento da primato a Empoli: +57%

Top ten dei rincari: vediamo quali sono i prodotti che nei punti vendita dell’Empolese Valdelsa hanno subito un’impennata record. Al primo posto la farina di frumento (+ 57%) seguita dal riso (+51%) e dalla pasta di semola di grano duro (+50%) passata da 1,45 euro di maggio 2022 a 2,18 di maggio 2023. Simulando una spesa ’ideale’, con l’offerta sulle grandi marche valida fino al 2 agosto in uno dei grandi supermercati della città, si porta a casa un chilogrammo di pasta corta a 0,83 centesimi grazie agli sconti che oscillano tra il 40% e il 50%. Se invece non si bada alla marca, c’è convenienza sul riso al discount dove un pacco da 5 chilogrammi si trova a 6,99 euro mentre tra gli scaffali ’brandizzati’ il prezzo arriva a 4,25 al chilogrammo (e quindi, a confezione). Lo tsunami dei prezzi travolge anche il caffè tostato (+22%): l’arabica di marca vola a 27 euro al chilogrammo, servono quasi 7 euro per una confezione da 250 grammi. Caro il mio caffè. Conviene anche in questo caso il discount dove si risparmia circa la metà. Il burro (+21%) se di marca sfiora i 17 euro al chilo: servono 4 euro per 250 grammi. Se lo si compra senza marca invece con 4,49 euro si mette nel carrello un panetto da 500 grammi. Poco dietro si piazza lo yogurt: nelle catene dei grandi supermercati si spendono quasi 4 euro per 8 vasetti a offerta ’formato risparmio’. Stessa offerta al discount è proposta a soli 2,69 euro. Nessuna differenza sui biscotti, lievitati nei prezzi del 10% rispetto al maggio 2023.

Y.C.