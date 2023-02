’Famiglie al museo’ Ecco i laboratori

Riprende la rassegna "Famiglie al museo". Un ciclo di quattro laboratori, che si terranno nei musei cittadini fino a maggio, dedicati alle famiglie con bambini da sei a undici anni. Il primo incontro è domenica 19 febbraio alle 16.30, presso il Museo del Vetro con "Arlecchino e il calice divino". Nell’occasione i partecipanti saranno guidati in un’atmosfera carnevalesca attraverso l’osservazione delle varie tipologie di calici presenti al museo, in particolar modo quelli festosi della serie "Arlecchino". Dopo aver riflettuto sul loro utilizzo e sulla loro funzione, poi, potranno realizzarne uno tutto colorato, proprio come il costume della famosa maschera della commedia dell’arte. La rassegna proseguirà poi domenica 19 marzo con "Arte e natura in carta" presso il Museo della Collegiata.