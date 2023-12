Falsi tecnici e trappole on line. I consigli per evitare le truffe

La prima regola, che è anche la più semplice e banale è quella di non aprire mai agli sconosciuti, nemmeno se si presentano come uomini in divisa. Bisogna sempre chiamare il 112 per accertarsi sulla reale identità di chi sta alla porta, senza fidarsi di cappelli o distintivi. E non bisogna nemmeno farsi passare al telefono un presunto comandante, ma chiamare sempre in prima persona.

I carabinieri, e più in generale le forze dell’ordine, non chiedono mai soldi. Non bisogna dunque fidarsi di quelli che avanzano richieste di denaro per qualche parente in difficoltà o che vogliono far firmare qualche documento. Funzionari, tecnici o operatori di qualche società di servizi, forze dell’ordine, avvocati, banchieri, assistenti sociali sono solo alcuni dei travestimenti che i truffatori utilizzano per entrare in casa. Ma sono figure professionali che solitamente convocano la persona in sede o in ufficio, non si presentano a domicilio.