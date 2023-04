Falchi e Carpini "Spazi carenti in molti istituti"

EMPOLI

È soprattutto la questione delle assemblee e della presunta mancanza di spazi, denunciata dalla preside Mazzoni, a far discutere sindacati e politici sulla protesta messa in piedi dagli studenti del Ferraris Brunelleschi. La vicenda è arrivata anche in Città Metropolitana, dove i consiglieri Lorenzo Falchi ed Enrico Carpini (nella foto) di Territorio e Beni comuni chiedono maggiore impegno nel sostenere i tutti i dirigenti scolastici nell’individuazione di spazi adeguati. "Il recente caso del Ferraris Brunelleschi di Empoli è particolarmente eclatante - spiegano - ma sono numerose le scuole del nostro territorio alle prese con spazi insufficienti, inadeguati o non utilizzabili per attività come le assemblee, momenti di confronto e stimolo per studentesse e studenti. Alla Città Metropolitana chiediamo di fornire supporto ai dirigenti per individuare soluzioni esistenti e di prevedere risorse con questo specifico scopo, evitando di precludere ad alcuni un’occasione di crescita e discussione". Sempre a proposito di scuola, Falchi e Carpini esprimono il proprio sostegno alla proposta di istituire un fondo di sostegno contro il caro-gite. "La gita scolastica è un momento educativo e una tappa del percorso di crescita di ragazze e ragazzi - affermano - È preoccupante rilevare come siano sempre di più gli studenti costretti a rinunciarvi per l’aumento dei costi, divenuti ormai proibitivi per tante famiglie. Apprezziamo e sosteniamo l’iniziativa lanciata in Parlamento dall’Alleanza Verdi e Sinistra per l’istituzione di un fondo di sostegno per le famiglie in difficoltà per rispondere a quella che è a tutti gli effetti una ingiustizia economica e sociale".