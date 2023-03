Facchini, bagnini e lavapiatti Un’estetista e un maître

Sono oltre 1.700 le offerte di lavoro del settore turistico in Toscana che sono pubblicate sul portale jobintourism.it. Tra le strutture che ricercano personale ci sono il Boutique Hotel Torre di Cala Piccola sul Monte Argentario, che seleziona facchini, bagnini, lavapiatti, apprendisti commis di cucina, e il Castel Monastero Tuscan Retreat & spa di Castelnuovo Berardenga, in provincia di Siena, che seleziona, tra gli altri, addetti alla manutenzione, commis di bar, camerieri di sala, cameriere ai piani e un front office agent. L’hotel Biodola a Portoferraio, sull’Isola d’Elba, assume per la stagione 2023, un maitre, un’estetista e cameriere ai piani. Offre possibilità di alloggio. Contratto a tempo determinato. Per candidarsi: jobintourism.it.