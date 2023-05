Fabbriche sostenibili Gruppo Lapi in vetrina per la ’Green week’ "Un esempio nel riuso"

Sono ’Fabbriche della sostenibilità’, Lapi Gelatine e conceria Gi.Elle.Emme. Le due aziende, parte della holding Lapi Group, sono state scelte per partecipare all’evento nazionale più importante sull’economia sostenibile come esempi di industrie "che investono su tematiche quali economia circolare, riuso, gestione dei rifiuti in ottica sostenibile e abbattimento delle emissioni". La manifestazione – Green Week, Festival della green economy – ha visto le due realtà protagoniste di entrambi i momenti in cui era suddivisa. Nella prima parte, diffusa su tutto il territorio nazionale, con visite da parte di universitari e ricercatori nelle aziende. Mentre la seconda parte – a Parma dal 5 al 7 maggio – ha visto ospitare in città una serie di eventi e talk legati alla sostenibilità con testimonianze e grandi nomi, tra cui Andrej Gejm, premio Nobel per la fisica 2010. Le due aziende sono inserite nella sezione del Festival ’Green Leather’, organizzata con la collaborazione di Unic - Concerie Italiane, in quanto rappresentano un esempio di circular economy nel comparto della pelle. Lapi Gelatine – player internazionale nella produzione di gelatina e peptidi di collagene da pelli bovine e di pesce – ha una vocazione per sua natura circolare perché utilizza una materia prima seconda e la trasforma e nobilita per nuove destinazioni d’uso. I suoi prodotti, certificati e garantiti da elevati standard europei, sono esportati in 52 paesi nel mondo nei settori farmaceutico, alimentare, cosmetico e nutraceutico.

Mentre la Conceria Gi.Elle.Emme di Ponte a Egola porta avanti l’antica tradizione della concia lenta in vasca realizzando un prodotto d’eccellenza e green: il suo è infatti il primo cuoio ecologico certificato da ente terzo Icec. Hanno inoltre preso parte al tour in Lapi Gelatine e Conceria Gi.Elle.Emme anche figure istituzionali, quali Antonio Mazzeo, presidente del consiglio regionale, Vittorio Gabbanini, presidente di Sici, Antonio Ponzo Pellegrini, assessore alle attività produttive del Comune di Empoli, Loredano Arzilli, assessore alla Cultura del Comune di San Miniato. Oltre a Tommaso Lapi, ad di Lapi Gelatine e Conceria Gi.Elle.Emme, Roberto e Francesco Lapi, rispettivamente presidente e vicepresidente Lapi Group. "Si parla di investire in sostenibilità e fa molto piacere visitare e toccare con mano realtà che fattivamente mettono in pratica obiettivi legati alle tematiche ambientali", ha detto Antonio Mazzeo.

"Siamo felici di aver partecipato a un evento con una risonanza così importante – ha commentato Tommaso Lapi – . È stata l’occasione di far conoscere le nostre realtà aziendali, sia mostrando i processi produttivi a studiosi e ricercatori, sia confrontandosi in un dibattito aperto e costruttivo sul palcoscenico di Parma". Così ha invece commentato l’assessore Ponzo Pellegrini: "Economia circolare, riuso, sostenibilità, tutela dell’ambiente sono temi centrali per l’amministrazione come per tutta la comunità - dice l’assessore - Sapere che sul nostro territorio ci sono aziende che si muovono con determinazione in questa direzione, meritando attenzione e distinguendosi a livello nazionale, non può che essere motivo di orgoglio: significa che il tessuto imprenditoriale è impegnato per garantire qualità dei propri prodotti ma anche della filiera produttiva".