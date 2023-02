Una risposta su quello che veramente è accaduto, potrà arrivare dalla visione delle immagini della videosorveglianza. Una cosa è certa: un’auto o un furgone tra la notte e le prime ore del mattino del 10 febbraio, è finito sulla cartellonistica stradale e su una fioriera in piazza XX Settembre a Fucecchio, danneggiandoli. Un sinistro per il quale non è stato necessario l’intervento del 118, quindi il conducente è tornato a casa, dove sarà parcheggiato il mezzo inevitabilmente danneggiato. Resta però il danno pubblico e perciò sono in corso le indagini degli agenti di polizia municipale per risalire all’identità dell’autore. In piazza sono presenti, infatti, telecamere di videosorveglianza che potrebbero aiutare le indagini: una è posizionata proprio nell’antistante palazzo Landini Marchiani. Intanto il Comune ha provveduto a fare pulizia dei detriti lasciati dall’impatto e a rimettere tutto in sicurezza.