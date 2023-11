Ex Montecatini, aggiudicati i lavori per la riqualificazione del paraboloide di Nervi. L’appalto da 5,5 milioni di euro è stato affidato alla Polistrade di Campi Bisenzio. Il nuovo progetto darà vita a una piazza con funzioni pubbliche e spazi per eventi. "E’ il singolo appalto più grande mai commissionato dal Comune di Castelfiorentino nella sua storia - esordisce il sindaco Alessio Falorni -. Un’operazione di cui si parla ormai da quarant’anni, ma che aveva incontrato finora numerose difficoltà".

Nel dettaglio, l’appalto riguarda la messa in sicurezza, la bonifica e la rifunzionalizzazione del paraboloide di Pier Luigi Nervi, un edificio vincolato dalla Sovrintendenza. Il primo obiettivo è quello di arrivare nel giro di qualche mese all’apertura della conferenza dei servizi, che porterà tutti gli enti coinvolti a dare il proprio via libera al progetto. Successivamente, entro tutta la primavera, l’obbiettivo è quello di potere partire con i lavori che dureranno circa un anno.

Nascerà una piazza in parte coperta, con il restyling complessivo sia dei piazzali interni che esterni, che sarà poi usata per funzioni pubbliche, iniziative culturali, eventi, e come luogo di aggregazione.