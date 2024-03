Eventi alla scoperta del territorio

Una serie di appuntamenti che mirano a coniugare il trekking alla cultura, pronte ad abbracciare tutto il territorio. È l’obiettivo che si pone "Il Paesaggio Ritrovato", il programma escursionistico promosso dal Comune che si snoderà nel corso dell’anno. Il primo appuntamento è fissato per domenica prossima: ‘Da San Vivaldo a Villamagna, dalle selve al borgo per colline, castelli e orizzonti" con partenza dalla Gerusalemme di Toscana e arrivo nel piccolo borgo della campagna volterrana. Avanti il prossimo 7 aprile con "Viaggio nelle Brentine", un’escursione nelle zone tartufigene della Val d’Egola. Per l’11 e il 12 maggio è prevista una doppia escursione per raggiungere il Masso delle Fanciulle, sul fiume Cecina, con partenza da San Vivaldo. E domenica 26 maggio gita sul Crafalo. Info sul sito del Comune di Montaione.