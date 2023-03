Eternit abbandonato in mezzo a una strada Bonificata l’area, ora ci sono indagini in corso

È purtroppo un problema molto diffuso quello delle discariche abusive. È anche un problema che, a dispetto di ciò che si pensa, resta purtroppo ancora una emergenza attuale: infatti è stata scoperta e rimossa una discarica a cielo aperto di materiali edili ed eternit. Gli scarti erano stati lasciati in mezzo a una strada sterrata in via di Ponterotto. L’intervento ha preso il via dalla segnalazione degli ispettori ambientali di Alia Spa, un servizio fortemente voluto dall’amministrazione comunale per contrastare l’abbandono dei rifiuti e quei comportamenti incivili che colpiscono il decoro pubblico. Una volta intervenuti sul posto, gli ispettori ambientali si sono trovati di fronte a un discarica a cielo aperto con scarti di materiali edili e lastre di eternit frammentate, abbandonati in mezzo alla strada sterrata. La segnalazione è stata quindi inviata agli uffici comunali e alla polizia municipale, intervenuti ognuno per le proprie competenze: sono in corso le indagini del caso, oltre alla bonifica dell’area interessata dall’abbandono selvaggio. Un’operazione che sarà conclusa nei prossimi giorni con l’opera di scarificazione del terreno nel luogo sul quale è avvenuto l’abbandono.

"La questione dell’abbandono dei rifiuti è centrale, lo è in primis per i cittadini che hanno coscienza civica e che collaborano con l’amministrazione fornendo puntuali e preziose segnalazioni - sottolinea l’assessore all’ambiente Massimo Marconcini -. Quello che ci tengo a ribadire è che anche l’attenzione del Comune, insieme ad Alia Servizi Ambientali e la polizia municipale, è massima per cercare di contrastare un fenomeno che alimenta il degrado e l’illegalità". "In questi anni sono state investite risorse, sono stati attivati servizi come quello degli ispettori ambientali, sono state promosse iniziative di sensibilizzazione rivolte a bambini e adulti – aggiunge l’assessore –. Si sono ottenuti risultati importanti, riuscendo anche a individuare e perseguire a norma di legge molti dei responsabili di queste azioni illecite". Marconcini ha quindi ricordato che altre indagini e altre procedure di accertamento sono in corso, ma, come è facile capire, non sempre è possibile risalire all’autore o agli autori di tali scempi. "L’intervento messo in atto in via del Ponterotto – ha concluso l’assessore – è solo un esempio dell’opera quotidiana che portiamo avanti, anche con l’aiuto di associazioni che, a più riprese, nel corso degli anni hanno scelto di contribuire alla causa con iniziative e interventi mirati".