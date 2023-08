Estate piena di iniziative Adesso il rush finale

Un’estate di iniziative. Con il centro che si è popolato di persone per assistere a un’alternarsi di iniziative che non sono ancora finite. Ci sono appuntamenti importanti in programma. Sabato 2 e domenica 3 settembre torna Salamarzana, la festa medievale promossa dall’associazione Amici del Centro Storico e dal Comune di Fucecchio. Ma tante sono le serate che hanno registrato successo. Da quelle di Lunatika a quelle dedicate al teatro. Come la decima edizione della rassegna teatrale ’Commediando sul Poggio’ che anche quest’anno ha animato le serate di luglio sul bellissimo Poggio Salamartano. Un ottimo risultato organizzativo e di partecipazione che dimostra la vivacità culturale e sociale di Fucecchio e dei fucecchiesi. L’assessore Daniele Cei ha portato il saluto dell’amministrazione comunale nella serata conclusiva complimentandosi con gli Amici del Poggio - Compagnia Teatrale che hanno devoluto parte degli incassi in beneficenza al Movimento Shalom Onlus.