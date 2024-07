“Estate in Musica“ con i Brass & Pop

Quella che è appena cominciata è la settimana in cui si chiuderà la rassegna "Estate in Musica", promossa dall’associazione culturale empolese Il Contrappunto. Ultimi due appuntamenti per un ciclo di concerti che ha riscosso un grande successo. Il primo di questi ultimi due eventi è fissato per stasera alle 21.15 presso il Chiostro della Collegiata di Sant’Andrea a Empoli con "Brass & Pop", a cura del gruppo Quinto elemento che suonerà Gershwin, Rogers e Cohen. Protagonista la voce di Maela Chiappini (nella foto), le trombe di Ignazio Bruno e Roberto Biliotti, il filicorno di Simone Squarzolo e l’eufonio di Duccio Nocchi. L’ingresso è libero. Cantante e interprete pistoiese, oltre che con Quinto Elemento, Maela Chiappini si esibisce pure come raffinata cantante solista e interpreti di classici del cantautorato italiano, a cui sono legati i suoi riferimenti musicali. Tuttavia, i suoi brani prevalentemente acustici sono una fusione di blues del Delta, folk acustico degli Appalachi e world music, che la avvicinano al folk rock femminista americano degli anni Novanta e al roots folk americano degli anni Dieci del Terzo Millennio.

Ignazio Bruno, Roberto Biliotti e Simone Squarzolo fanno parte anche dell’ensemble Quintett8ni, mentre Duccio Nocchi viene chiamato spesso a partecipare a serate e concerti di Orchestre e formazioni musicali di musica classica o operistica.