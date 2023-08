Estate d’arte ed enogastronomia Dagli Uffizi ai Calici di stelle Il turismo verso nuovi record

Ad agosto cultura ed enogastronomia, per fortuna, non vanno in ferie: dagli ‘Uffizi diffusi’ ai Calici di Stelle, alla tradizionale sagra della pappardella sino alle piccole (ma di grande valore sociale) feste delle frazioni. Gli eventi di questo mese sono preziosi per il turismo, certo, ma soprattutto per chi resta in Valdelsa. Il turismo, dicevamo. Secondo le ultime stime di Terre degli Uffizi, il territorio attorno a Firenze - in virtù delle mostre come quella ospitata in questi mesi a Montespertoli - ha fatto registrare un più 37% di visite rispetto a quella che era la media pre-Covid. Circostanza confermata dal sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini (nella foto). "Per gli Uffizi Diffusi, la mostra sta andando bene – ha detto il primo cittadino – , meglio di quella del 2022". Si tratta, ricordiamo, della terza tappa del programma di Fondazione CR Firenze e Gallerie degli Uffizi: fino al 29 ottobre, la mostra "Filippo Lippi in Valdelsa" è al Museo d’Arte Sacra di San Piero in Mercato che già custodisce di suo un’altra opera del maestro del Rinascimento, la Madonna col Bambino proveniente dalla chiesa di Sant’Andrea a Botinaccio. Molti turisti raggiungono Montespertoli con mezzi propri o con quelli forniti dalle agenzie, tuttavia - come ha sottolineato il sindaco - adesso da piazzale Vittorio Veneto a Firenze ci sono buone linee di mezzi pubblici. Poi, in alto i calici. Per la notte di San Lorenzo è in programma il consueto appuntamento con Calici di Stelle. Quest’anno, organizzato dalla ProLoco di Montespertoli, l’evento si svolgerà tra piazza del Popolo e via Roma e coinvolgerà diversi ristoratori. L’appuntamento è fissato per giovedì 10 agosto dalle 19.30. E si arriva al 25 agosto con l’inizio dell’edizione 46 della Sagra della Pappardella, appuntamento ormai storico al Parco Urbano (fino al 3 settembre). Infine occorre anche rammentare ‘A veglia sulle aie’ (fino al 5 settembre) che fa riscoprire serate nelle belle fattorie di questo territorio. Scorcio di Chianti d’agosto tutto da vivere, e per tutti.

Andrea Ciappi