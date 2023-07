“Estate a Capraia“ Musica, animazione, cinema e spettacolo E l’Assedio al Castello

Quando le sorelle Elena e Marusca Giannotti hanno cominciato le loro ricerche non nutrivano grandi ambizioni. Appassionate di storia locale, sono entrate negli archivi storici e con meraviglia hanno scovato documenti interessanti. "La testimonianza inconfutabile di quanto Capraia Fiorentina fosse una zona di confine importante - racconta Elena Giannotti, di Capraia e Limite - Il borgo come lo conosciamo oggi già nel Duecento aveva le sue chiese, il castello, l’abbazia. Era considerata una fortezza inespugnabile, Capraia, mai distrutta ed arrivata fino ai giorni nostri entrando, nel suo piccolo, nella storia. Anche Leonardo l’ha ritratta in alcuni dipinti". Una storia affascinante che guarda al Medioevo e che ha dato impulso alla realizzazione di "Capraia medievale: 1249 l’assedio al Castello", prima edizione di una rievocazione storica che sarà il cuore pulsante dell’estate capraina. Sono tanti gli appuntamenti in calendario a luglio - a ingresso gratuito - con decine di volontari impegnati. Ad aprire l’"Estate a Capraia Fiorentina" (organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune) sabato alle 21 sarà il concerto dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Il cinema all’aperto, nel giardino delle scuole Corti, proporrà film di animazione per i più piccoli, il 10 e il 17 luglio alle 21. E si rinnova, il 14, la tradizione della camminata al Leccio della Valicarda, percorso trekking con cena al Circolo Arci di via Allende. Sabato 15, spazio alla cronoscalata di ciclismo Campionato Regionale Toscano della Montagna, organizzato dalla Polisportiva Tripetetolo di Lastra a Signa. Ma l’evento principale, come detto, sarà "L’assedio al Castello". Domenica dalle 18 sarà ripercorsa la storia di Capraia, ricreando l’ambientazione del tempo. I residenti potranno allestire le proprie finestre a tema; la decorazione più riuscita si aggiudicherà un premio. A inaugurare l’evento gli sbandieratori della contrada Porta al Palagio di Cerreto Guidi. Dalla tavola medievale imbandita si passerà ai banchi del mercatino storico per incontrare la cartomante, il venditore di spezie, gustare una birra in stile medievale e provare il tiro con l’arco. In piazza Guelfa, un angolo dedicato ai giochi di legno per bambini e agli scacchi giganti. Il tutto aspettando col fiato sospeso alle 21 la rievocazione dell’assedio che Federico II portò al Castello nel 1249.

"L’evento - anticipa l’assessore alla memoria e tradizioni Angela Centi - verrà messo in scena con la sceneggiatura di Alessandro Sani. Coinvolgeremo anche la parte bassa del paese. Il 20, 21 e 22 luglio il Comitato Capraia in Festa-Pro Loco in piazza Madre Teresa di Calcutta proporrà spettacoli teatrali, musica e intrattenimento per tutte le età". "La giornata dello scorso anno è stata una prova generale - conclude Edoardo Antonini, presidente Pro Loco - Quest’anno presentiamo la festa medievale vera e propria, in onore delle origini del paese. Il castello conserva ancora oggi tratti di mura dell’anno Mille".

Ylenia Cecchetti