Espulso per offese razziste, ma non era vero. L’avversario lo difende e l’arbitro ci ripensa

Empoli (Firenze), 13 gennaio 2024 – Siamo nella ripresa del match di Terza Categoria fiorentina tra Serravalle e Firenze Nord, campo di Monterappoli, quando l’arbitro estrae il cartellino rosso per un difensore ospite, reo secondo lui di aver rivoltò un insulto razzista a Latyr Cheikh Cissè, 22enne attaccante senegalese della squadra di casa. Il contrasto di gioco che ha visto protagonisti i due calciatori, però, non si è concluso con alcuna offesa di stampo razziale e il primo a farlo presente al direttore di gara è proprio Cissè.

"Mentre mi stavo alzando da terra non mi sono accorto di nulla, perché erano dietro di me – racconta –. Quando però ho visto l’arbitro con in mano il cartellino rosso che continuava a sostenere di aver udito una frase razzista, mi sono avvicinato e gli ho assicurato che non era stato pronunciato nulla di tutto ciò". Il direttore di gara ha accettato la versione di Cissè ed è tornato sui suoi passi togliendo l’espulsione al Firenze Ovest, che già si era visto cacciare l’allenatore per proteste e un altro difensore per un fallo da ultimo uomo proprio sul giovane attaccante senegalese.

In Italia dall’età di 14-15 anni e con un impegno fisso in ambito lavorativo, Cissè confessa però di essere stato veramente in passato bersaglio di offese razziste. "È successo l’anno scorso quando giocavo con la Juniores del Ponzano, in occasione della sfida contro la prima della classe – racconta – Purtroppo a quella partita c’èra anche molta gente a vedere e tanti bambini, non è stato dato un bell’esempio. Questa volta, però, non è successo niente e non ci ho pensato un secondo ad ammettere l’innocenza del mio avversario, che poi mi ha ringraziato".

"Da fuori ci chiedevamo tutti cosa avesse detto il giocatore del Firenze Ovest per meritare l’espulsione – aggiunge il direttore sportivo del Serravalle, Tommaso Pepe – perché ci siamo solo accorti che dopo l’intervento difensivo riuscito si era lasciato andare ad una veemente esultanza come se avesse segnato un gol. L’arbitro però continuava a dire “ho sentito io, ho sentito io“. Non possiamo quindi che apprezzare il gesto del nostro ragazzo, che ha dimostrato grande onestà e lealtà sportiva. È un ragazzo d’oro, oltre ad essere un bravo calciatore. A dicembre ce lo hanno chiesto in tanti".

Ma Cissè è stato il primo a non volersi muovere. "Qui sto bene, mi sono fatto degli amici e poi credo nel progetto del Serravalle, voglio vedere dove possiamo arrivare". Finora i risultati non sono stati positivi, ma di sicuro i valori a questa società non mancano. "Moralmente abbiamo ragazzi inappuntabili, ma anche dal punto di vista sportivo meriterebbero molto di più". Conclude Pepe.