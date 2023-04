Esperti amministrativi Ecco un corso da 200 ore

Un nuovo corso all’Asev. In partenza l’edizione 2023 di "Amministrando", 220 ore di formazione, di cui 154 in aula e 66 di stage, un corso finalizzato ad acquisire competenze per la gestione della documentazione amministrativa contabile e la redazione ed emissione dei documenti di vendita ed acquisto. Il corso si svolgerà a Empoli e prevede una certificazione di competenze riconosciuta dalla Regione Toscana in "Acquisizione, archiviazione, registrazione della documentazione amministrativo contabile" e "Redazione ed emissione dei documenti di vendita e di acquisto". Il percorso è articolato – si apprende – in vari moduli didattici come principi di contabilità, contabilità del personale, contabilità generale con una buona parte del corso dedicata all’utilizzo del Software gestionale di Team System, un programma tra i più utilizzati nelle aziende.

Il percorso è aperto fino a un massimo di 15 partecipanti ed è rivolto sia a chi, in cerca di occupazione, desideri inserirsi nel mondo del lavoro nel settore amministrativo, sia a chi già lavora e desideri completare la propria formazione con un corso pratico e certificato, sia a persone che provengono da altri settori lavorativi, senza alcuna conoscenza specifica sulla materia, e vogliono cambiare ambito lavorativo, permettendo di imparare da zero una nuova professione molto richiesta ed aprire le porte a svariate opportunità occupazionali. L’orario e il calendario delle lezioni – iscrizioni entro l’8 maggio – sono pensati per permettere anche a chi lavora di seguire il corso. Per informazioni contattare 0571 76650.