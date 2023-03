Esercizi di fantasia contro la noia

EMPOLI

Ultimo spettacolo stasera anche per la rassegna "Teatri di confine", che alle ore 21 sul palco del Minimal Teatro di Empoli vedrà andare in scena per il suo quarto appuntamento "Esercizi di fantastica", da un’idea di Giorgio Rossi, con Elisa Canessa, Federico Dimitri e Francesco Manenti, produzione associazione Sosta palmizi. Una casa grigia. Tre personaggi grigi. Annoiati, scialbi e obnubilati dal mezzo tecnologico, si muovono come prigionieri di un meccanismo prestabilito, il loro sguardo è sempre rivolto agli schermi. Ma ecco arrivare un elemento inaspettato! Una farfalla sposterà il loro sguardo altrove e la casa diventerà teatro di nuove avventure e di trasformazioni.

Un crescendo di emozioni e peripezie in cui i tre personaggi riscopriranno finalmente il potere della fantasia, in un continuo gioco a liberare i corpi e le menti. "Esercizi di fantastica" racconta, con il linguaggio della danza e del movimento, il potere dell’immaginazione che trasforma cose e persone in qualcosa di sempre inaspettato e straordinario. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro (via Veronese, 10 a Empoli) chiamando il numero di telefono 0571 81629 83758 o scrivendo una email all’indirizzo [email protected]