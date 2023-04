Esenzioni per le nuove aperture Il suolo pubblico non si paga per dehors e tavolini all’aperto

EMPOLI

Se nelle grandi città come Firenze si discute del cosiddetto ‘mangificio’ e di come contenere la proliferazione dei locali ‘turistici’ che andrebbero a ‘infestare’ le aree di pregio, il centro storico di Empoli va nella direzione opposta e scommette sull’imprenditoria. Una consapevolezza, questa, che nasce dai numeri: gli anni prima del Covid avevano insegnato che un ‘Giro’ pieno di attività e pubblici esercizi garantiva un rimedio efficace per combattere il problema dei fondi sfitti e del degrado, oltre a mantenere un presidio importante nelle zone più grige della città. Per questo, a pandemia ormai finita e con le misure restrittive decadute da tempo, la giunta sceglie di incentivare le nuove aperture con un provvedimento che va dritto in una direzione: favorire l’ingresso di nuove attività con dehors e tavolini all’esterno.

Lo strumento è quindi una nuova esenzione, relativa alle occupazioni di suolo pubblico da parte di nuove attività di pubblici esercizi o di somministrazione non assistita, per il primo anno di attività della stessa, intendendo per ‘nuova attività’ l’inizio di un’attività economica, con esclusione di subingressi, variazioni, trasferimenti e ampliamenti di attività preesistenti. La proposta sarà presentata dalla giunta al consiglio comunale in merito al pagamento del Canone unico, per la parte relativa alle occupazioni di suolo pubblico. La novità andrebbe a integrare l’attuale testo del Regolamento del Canone unico dell’ente.

La proposta della giunta punta quindi a promuovere il benessere del tessuto socio-economico della città e a favorire la nascita di nuove attività in un contesto di ripresa economica e di resilienza, puntando su una tipologia di impresa che negli ultimi anni aveva garantito buone performance e che, soprattutto, aveva contribuito a migliorare notevolmente l’immagine del centro. L’obiettivo è quello di contrastare gli effetti negativi e gli aumenti di spese a carico di cittadini e in particolar modo delle imprese, a seguito della crisi generata prima dall’emergenza Covid e poi dalla crisi energetica che ha portato fra l’altro a un repentino aumento dei costi per bollette e utenze.

"La proposta della giunta comunale - sottolinea la sindaca Brenda Barnini - va nella direzione di dare un aiuto concreto a chi sceglie di investire in città e nel territorio. Il momento attuale è un momento complesso per tutti, lo è per le famiglie, lo è per le imprese, lo è per la pubblica amministrazione. L’emergenza Covid e il caro bollette, conseguente la crisi energetica con la quale ci siamo trovati a dover fare i conti, hanno segnato duramente il contesto economico e sociale. E hanno colpito duro le imprese: per questo, crediamo sia importante dare un segnale a coloro che aprono nuove attività, creando occupazione e rendendo il territorio più che mai vivo".

Tommaso Carmignani