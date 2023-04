Escursione col Cai sulla via Francigena

Il Club Alpino Italiano sezione di Fucecchio ritorna, dopo ben due anni di stop, a riproporre eventi di trekking sulla via Francigena. E non sul tratto per così dire domestico che attraversa il territorio fucecchiese, bensì lungo il tratto appenninico che è compreso fra Fornovo di Taro a Pontremoli.

Una ’trasferta’, dunque, che si svolgerà nel lungo fine settimana che va dal 29 aprile al primo maggio. La base di partenza sarà a Terenzo, 540 metri sul livello del mare, in Emilia dove il gruppo del Cai fucecchiese arriverà a bordo di un autobus.

L’escursione che si svilupperà sui tre giorni di festa raggiungerà il passo della Cisa (1.041 metri di altitudine) per poi scendere nella Lunigiana fino al comune di a Pontremoli. Questa iniziativa sulla Francigena riveste anche un valore simbolico di ripresa delle attività a pieno regime, visto il lungo stop che era stato imposto dalla pandemia da Covid 19 negli ultimi due anni.