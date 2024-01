Escalation di atti vandalici e furti. Potenziata la videosorveglianza. Anche a San Quirico e Martignana

Dopo le anticipazioni dei mesi scorsi, siamo ai fatti: la videosorveglianza anti-crimine nel territorio di Montespertoli sta per essere ampliata. Il Comune ha appena approvato lo schema di contratto dell’attività di estensione degli impianti ed il relativo servizio di gestione e manutenzione per la durata di cinque anni. Le nuove telecamere riguarderanno San Quirico e Martignana. La prima è la frazione della dorsale orientale, quasi al confine con San Casciano, lungo la Sp 81 via Romita. La seconda è invece l’agglomerato più vasto sulla strada per Empoli. Questi ’occhi elettronici’ vanno ad aggiungersi a quelli del centro di Montespertoli, dove comunque si andrà incontro ad un potenziamento. Facciamo un passo indietro.

La premessa è quella già a suo tempo indicata: si vuole arginare il tasso di reati come atti di vandalismo e furti. Che non hanno, appunto, risparmiato le frazioni. Per questo, con il contributo della Regione Toscana, la rete di videosorveglianza verrà estesa anche a San Quirico e Martignana. Nel 2023, Montespertoli aveva partecipato all’avviso pubblico per cercare fondi in modo da rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto alle forme di illegalità nel territorio anche in collaborazione con la Polizia Municipale e i Carabinieri della stazione del posto. La decisione di installare la nuova videosorveglianza in queste zone è stata presa – si spiega – per "garantire una maggiore sicurezza dei cittadini e prevenire eventuali attività illegali in due delle frazioni che hanno la più alta presenza di residenze e attività". Già al momento del bando, il sindaco Mugnaini aveva dichiarato: "La sicurezza dei nostri cittadini è una delle nostre principali priorità. Grazie al finanziamento della Regione Toscana, potremo installare nuove telecamere a San Quirico e Martignana, migliorando significativamente la sorveglianza e garantendo una maggiore sicurezza ai cittadini, ai commercianti e alle imprese e mantenendo una promessa fatta da tempo ai residenti". Nello specifico due nuove telecamere saranno installate presso la piazza Fresu a Martignana. A San Quirico in Collina, le telecamere verranno invece installate nel parcheggio nei pressi della chiesa e del campo sportivo. In questa area si sono infatti registrati alcuni atti di vandalismo, oltre a casi di scassi e furti su auto parcheggiate.

Andrea Ciappi