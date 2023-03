Esami agli occhi in trasferta, l’Asl si attiva per smaltire le liste d’attesa

Prato, Pistoia, Firenze, sono solo alcune delle destinazioni che un paziente, da Empoli, deve raggiungere per svolgere un esame Otc (tomografia ottica). E’ da mesi ormai, da fine ottobre circa, che al San Giuseppe è assente il macchinario necessario per eseguire questo specifico esame, a causa di un guasto. Diversi sono stati i cittadini che hanno fatto presente il disagio: appuntamenti rimandanti, presidi ospedalieri troppo distanti, complicati da raggiungere, in alcuni casi mancanza di comunicazione.

L’Azienda sanitaria, dal canto suo, si è attivata fin da subito, cercando di andare incontro alle esigenze dei pazienti.

In attesa dell’arrivo del nuovo strumento Otc, previsto presumibilmente entro la metà del mese di marzo, l’Asl ha avviato una strategia di recupero delle liste di attesa su altri presidi ospedalieri grazie alla collaborazione di tutti i direttori di oculistica dell’Azienda. Sono state di conseguenza aperte agende dedicate "al recupero di spazi" nei territori di Prato, Pistoia e Firenze con il proprio personale, in cui ricollocare i pazienti in attesa secondo un criterio di lista di prenotazione. Gli operatori Cup hanno già provveduto a chiamare i primi 50 pazienti in lista e proseguiranno fino a ricollocare i restanti in attesa (circa 150 persone in tutto) entro la fine di marzo. La risposta dell’Asl arriva dopo la segnalazione di Ezio Randelli, cittadino montelupino. Il signore si era rivolto una prima volta all’ospedale empolese ad ottobre, per svolgere l’Otc. A causa della rottura del macchinario non aveva potuto compiere l’esame e si era rivolto a una struttura privata, così da avere risposte in tempi brevi. La necessità di fare un secondo Otc ha portato Randelli a contattare nuovamente il Cup empolese, qualche giorno fa, per fissare un appuntamento. Data ancora l’assenza del macchinario al San Giuseppe, la prima visita disponibile risultava il 27 ottobre 2023 a Greve in Chianti.