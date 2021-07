Empoli, 14 luglio 2021 - Somministrano per errore vaccini Astrazeneca invece che Moderna. Accade a Empoli nella mattina di mercoledì 14 luglio all'hub vaccinale della Fondazione Sesa. Le undici persone che hanno ricevuto Astrazeneca invece che Moderna hanno tutte una media di 36 anni, quindi in un'età in cui non avrebbero dovuto ricevere quel vaccino.

Gli altri errori in Toscana: sovradosaggi a Massa e Livorno

Il team vaccinale ha constatato l’errore a fine seduta vaccinale, nel corso del consueto conteggio delle fiale: l’incongruenza è emersa dalla verifica della registrazione dei codici afferenti ai vaccini con la relativa corrispondenza dei nominativi.

Vaccini e dosi sbagliate, ecco come può nascere l'errore

Le persone interessate (due dell’area della Valdinievole e nove residenti nel territorio dell 'Empolese Valdarno inferiore) sono state subito identificate e contattate direttamente via telefono dal direttore dell’igiene pubblica dell’area empolese il dottor Paolo Filidei, il quale ha informato gli interessati dell’accaduto. I soggetti, che hanno un’età media di 36 anni, sono stati tranquillizzati e comunque invitati a contattare il loro emdico di famiglia. Tutti e undici stanno bene. Per tutti era la prima somministrazione vaccinale e completeranno il ciclo con modalità “eterologa” ovvero con la seconda dose di vaccino mRNA.

“Ho appreso dai responsabili dell’accaduto –ha dichiarato il direttore generale, dottor Paolo Morello Marchese- e mi scuso con i diretti interessati. Anche attraverso il rischio clinico aziendale si procederà con un audit per ricostruire la dinamica della seduta e le ragioni dell'errore compiuto al fine di evitarne la ripetizione".

La Toscana non è esente da errori nella somministrazione di vaccino. A maggio ci sono stati due errori di sovradosaggio in meno di dieci giorni. Il primo è stato a Massa, dove una ragazza ricevette quattro dosi invece di una di vaccino Pfizer. L'altro sovradosaggio è avvenuto a Livorno, a una donna di 67 anni.

© Riproduzione riservata