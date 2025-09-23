"Ero in giardino con mio marito". E la visita fiscale segna l’assenza

Visita fiscale non ‘percepita’ pur essendo in casa. E ora? È una vicenda che si dipana tra Empoli e Livorno e che dura da oltre un anno, e che l’Inps – contattata in merito nel pomeriggio di giovedì scorso – ha fatto sapere di stare adesso di nuovo vagliando per dare risposte. Se ne occupa il responsabile regionale medico legale. Il fatto viene descritto con una lettera di protesta dalla signora Roberta Beconcini di Empoli. Eccolo: il 6 luglio del 2024 il marito ha un incidente di bicicletta a Rosignano. Viene operato all’ospedale di Cecina per protesi d’anca. La coppia risiede a Empoli, ma decide di trascorrere la malattia nel piccolo appartamento di proprietà a Marina di Cecina.

La dimissione è del 12 luglio, con ovviamente un certificato medico. "Il campanello del condominio – scrive la signora – non sempre funziona bene", da qui la decisione di apporre alla porta etichette con entrambi i numeri di cellulare dei coniugi. Il 16 luglio avviene la prima visita fiscale. Il 12 agosto, in seguito ad altro controllo in ospedale, viene rinnovato per un ulteriore mese il certificato di malattia, in quanto il marito non è ancora in grado di lavorare. Si arriva alle 17.20 circa del 16 agosto. La signora sente dal giardino confinante la vicina di casa chiamare a gran voce il marito: c’è il medico della visita fiscale.

Roberta Beconcini e il marito (quest’ultimo con difficoltà visto l’esito dell’incidente) si recano alla porta. Il medico aveva suonato, aveva fatto squillare i cellulari, i coniugi non avevano sentito: "Riferisco che ero fuori in giardino con mio marito che stava facendo la doccia e mi aveva chiamata per asciugargli i piedi perché non ci riusciva, probabilmente non avevamo sentito per questo motivo". Ma ormai la pratica – viene loro detto – era chiusa. Viene consegnato il modulo per presentarsi a Livorno il lunedì successivo, uffici Inps, perché l’uomo è risultato assente. Pur trovandosi, appunto, nell’abitazione, ma non alla portata del suono del campanello e dei telefoni.

Il lunedì la coppia va a Livorno. Passano i mesi, tutto sembra chiarito ma… arriva a Empoli la raccomandata dove si annunciano dieci giorni di lavoro non retribuiti causa “assenza ingiustificata al proprio domicilio eletto per la malattia“. Con l’aiuto della Cgil, l’uomo fa ricorso. Intanto altri 200 euro se ne vanno dalla busta paga. Nuovo ricorso, ancora con il sindacato, anche questo respinto. Ricordiamo: l’uomo era nel giardino della sua abitazione, proprio in quel momento. Non ha sentito campanello e telefoni. "Non sono i 200 euro che mi danneggiano – dice Roberta Beconcini – è una questione di principio". Poi termina la lettera con parole dure.

La signora ha voluto rendere pubblica la protesta anche – afferma – per essere d’aiuto in meccanismi del genere. Da giovedì scorso l’Inps è a conoscenza di questa protesta, con il vaglio del dossier in vista di una risposta che si attende come chiarificatrice per i protagonisti, l’istituto da una parte e la famiglia Beconcini dell’altra. Dal primo settembre 2017 è entrato in vigore il Polo unico per le visite fiscali che attribuisce appunto all’Inps la competenza esclusiva a effettuare visite mediche di controllo sia su richiesta dei datori di lavoro (pubblici e privati) sia anche d’ufficio. Se la persona non viene trovata, viene lasciato l’avviso.

Andrea Ciappi