’Eri con me’. La voce di Alice omaggia Battiato

CASTELFIORENTINO

Tra uno spettacolo teatrale e l’altro, domani sera alle 21.30 sarà la musica italiana la grande protagonista al Teatro del Popolo di Castelfiorentino. E in particolare le canzoni di un maestro come Franco Battiato, che prenderanno vita sul palcoscenico castellano grazie alla voce di Alice. Il concerto è una tappa del nuovo live tour 2023 "Eri con me" della cantautrice, pianista e compositrice di Forlì, all’anagrafe Carla Bissi, che continua con nuovi brani in scaletta tratti dal recente album, come "Da Oriente a Occidente" e "Sui giardini della preesistenza", e altri che invece da molto tempo appartengono al repertorio live e discografico di Alice, come La cura. Ci saranno anche canzoni dai diversi periodi compositivi di Battiato, e quelle nate dalle loro numerose collaborazioni a partire dal 1980 e che hanno scritto insieme come Per Elisa, vincitrice del Festival di Sanremo 1981, o i loro duetti tra cui "I treni di Tozeur" che le hanno dato anche la notorietà internazionale. Ma ci sarà spazio anche per quei brani che l’amico Battiato ha scritto più recentemente per Alice come "Veleni" ed "Eri con me", canzone che dà appunto il titolo tanto all’album quanto al tour. Alice, con la sua personalità vocale unica e un percorso artistico sempre in evoluzione, si fa quindi ancora una volta strumento della musica di Franco Battiato e di ciò che ha trasmesso, attraverso le canzoni a cui sente di aderire pienamente.

Nella formazione in trio, al consolidato concerto, con Alice accompagnata da Carlo Guaitoli al pianoforte, si aggiunge il timbro caldo del violoncello di Chiara Trentin. Dopo la gavetta negli anni Settanta, Alice ha raggiunto il grande successo nei successivi anni Ottanta con le canzoni "Il vento caldo dell’estate", "Per Elisa", "Messaggio". Negli anni successivi l’artista forlivese si è orientata verso un percorso di maggiore sperimentazione musicale, in particolare nell’ambito dell’elettronica e della musica classica, e caratterizzato da tematiche colte ed ermetiche, sovente di ricerca spirituale.