Eredità milionaria per i randagi. "Che ne è stato del lascito da destinare a cani e gatti?"

Empoli, 26 luglio 2023 – Cosa ne è stato dell’eredità, più o meno un milione di euro, lasciata da Rina Nuti all’amministrazione comunale per intervenire costruendo un canile e un gattile? A chiederselo, e a chiederlo, nell’ambito del consiglio comunale che si svolgerà dopodomani mattina nella sede di via del Papa sono i consiglieri del gruppo di opposizione Buongiorno Empoli-Fabricacomune, Beatrice Cioni e Leonardo Masi.

L’interrogazione presentata in proposito figura, infatti, all’ordine del giorno. Leonardo Masi spiega i motivi che hanno portato il suo gruppo a chiedere chiarimenti sullo stato dell’arte.

«Nel 2019 – ricorda il consigliere di Fabricacomune – con voto consiliare decidemmo di accettare l’eredità di Rina Nuti con il vincolo di costruire e ristrutturare canile, gattile e provvedere alla tenuta degli spazi. Dopodiché, in questi quattro anni che sono seguiti a quella votazione che ci ha visto favorevoli, non abbiamo saputo più nulla di cosa ne è stato".

"Ecco perché – chiosa Leonardo Masi – siamo a chiedere se ci sono sviluppi in proposito e, soprattutto, che venga realizzata la volontà della signora Rina Nuti, che si realizzi il suo lascito testamentario".

Ma non c’era un sistema più semplice di un’interrogazione consiliare per conoscere a che punto siamo con questa ’esecuzione testamentaria’ non c’era? "L’abbiamo fatto per avere certezza rispetto a qualcosa che altrimenti rimane informale – spiega infine il consigliere Masi –. Noi vogliamo avere la sicurezza di cosa si è fatto finora e di cosa resta ancora da fare ma, soprattutto, ripeto, vogliamo che vengano rispettate le ultime volontà della signora Nuti".

Come si ricorderà, la vicenda del testamento di Rina Nuti era già stata oggetto di cronaca nel 2019, appunto, quando il consiglio comunale aveva dovuto affrontare il ’dilemma’ se accettare o meno il lascito di contanti e immobili del valore di circa un milione di euro della signora Nuti.

Lascito vincolato da una parte alla manutenzione e cura per 50 anni delle tombe della defunta, del di lei coniuge e dei suoceri, e dall’altra alla costruzione di un canile e di un gattile per prendersi cura degli animali abbandonati o randagi di Empoli.

Per il capitolo manutenzione dei tumuli, nessun problema. Ma per canile e gattile qualche problema c’era. Il canile era già attivo nel 2019, quando il Comune ha accettato il lascito, e la costruzione del secondo figura nelle opere pubbliche del 2023, mentre la colonia felina empolese vive in via Maiorana. Proprio all’associazione Aristogatti che se ne prende cura, sono stati assegnati a novembre del 2021 i primi 13mila euro svincolati dal lascito di Rina Nuti. Per tutto il resto, se ne saprà di più venerdì prossimo in consiglio comunale.

