Erbacce dalle rovine: ecco il ’bosco verticale’ di via Roma

L’ironia corre sui social. E a volte sa essere molto pungente, implacabile. È così che l’area dell’ex ospedale che affaccia su via Roma è entrata nel mirino del sarcasmo di Facebook. Sì, perché c’è chi dice che Empoli voglia seguire l’esempio di Milano proponendo un ’bosco verticale’ in città. "In via Roma - si ironizza sui social - è possibile ammirare la densificazione verticale del verde proprio sulle rovine dell’ex San Giuseppe". Peccato che si tratti di erbacce, nate spontaneamente in attesa che i lavori decollino anche su quel versante del cantiere. La vegetazione si è diffusa in maniera rigogliosa, proprio alle spalle delle transenne che costeggiano il cantiere Hope, progetto di innovazione urbana per riqualificare i grandi edifici e gli spazi pubblici del centro storico di Empoli. Arbusti, cespugli, piante infestanti, crescono in maniera incontrollata, aumentando il senso di degrado dovuto all’inciviltà di chi getta oltre le transenne cartacce e bottiglie. Un problema che va avanti da tempo: già a novembre era stata segnalata la condizione di decadenza che costeggia la pista ciclabile di via Roma. Dietro alle transenne del cantiere, velate dal pannello del progetto di riqualificazione, si trovano infatti rifiuti di ogni genere: bottiglie, cartacce, lattine, detriti e materiali di scarto. A distanza di mesi la situazione non sembra essere cambiata. Anzi, lo sviluppo del ’bosco’ cittadino contribuisce a occultare questa specie di ’discarica’ a cielo aperto. Il fatto che queste barriere mascherino in qualche modo la condizione di degrado, invita forse molti a non avere senso civico e sentirsi autorizzati a gettare i rifiuti per terra. L’altro volto di una strada come via Roma che è da sempre biglietto da visita della città.

C.C.