Equivoci e colpi di scena nell’opera in vernacolo della compagnia Mignon

Quarto appuntamento stasera alle ore 21.30 con la rassegna teatrale “Martignana sotto le stelle“, giunta alla sua 15esima edizione. La compagnia Mignon di Montelupo porterà in scena sul palcoscenico presso il Circolo Arci di Martignana la Commedia “Accidenti a chi ti legò i’ bellico“, tre atti di Gabriele Verzucoli. Tratto da “L’Amico di Papà“ di Edoardo Scarpetta e tradotto in vernacolo toscano, si tratta di uno spettacolo ricco di colpi di scena ed equivoci.

La storia, ambientata in un ambiente familiare già di per sè segnato da sotterfugi amorosi di stampo goldoniano, parla di una famiglia borghese di inizio novecento, nella quale il padre Luigi, apparentemente burbero e autoritario, deve destreggiarsi per risolvere gli intrighi delle figlie. Questi, attende con ansia unl giovane, pieno di quattrini e perciò possibile socio in affari, nonchè auspicabile marito della figlia, vedrà sconvolti i propri piani dall’arrivo di un pasticcione e fanatico Oronzo. Equivoci, inganni, colpi di scena e svelamenti terranno lo spettatore sulla corda dall’inizio alla fine all’insegna della comicità.