Episodi di violenza e intimidazioni

Nel 2018, il 37enne era già stato destinatario della misura di prevenzione dell’avviso orale e nel 2020 del foglio di via obbligatorio da Castelfiorentino. La stessa persona già nel 2022 aveva lanciato sedie e tavoli, finendo per colpire anche un’auto in strada e danneggiando un bar, in questo caso sempre a Certaldo. A fine agosto dello stesso anno un’altra denuncia dopo aver minacciato più volte il gestore di un bar della zona: la colpa? L’esercente non lo aveva fatto bere gratuitamente. Il questore della provincia di Firenze già nel 2022 aveva stabilito che il protagonista di tutte queste vicende, caratterizzate anche da forte aggressività fisica e da intimidazioni, avesse manifestato una pericolosità sociale attuale e concreta. "Cosa deve succedere ancora - protestano i residenti - affinché vengano adottate misure definitive?".