Epilessia, malattia e cure. L’incontro con gli esperti

EMPOLI

Un incontro aperto a tutti per parlare di epilessia, un disturbo neurologico cronico caratterizzato dal manifestarsi delle crisi epilettiche, dalla ricorrenza imprevedibile nella maggioranza dei casi, di brevissima durata. Domani la neurologia di Empoli, diretta dal dottor Leonello Guidi, sarà disponibile per un incontro rivolto alla popolazione per parlare di questa malattia illustrando il percorso diagnostico-terapeutico dedicato e rispondendo alle eventuali domande. L’iniziativa si tiene per Giornata internazionale dell’epilessia che è una tra le più frequenti patologie neurologiche ed è riconosciuta come malattia sociale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Interessa una persona ogni cento nel mondo. In Italia le persone affette da epilessia sono 600 mila,

Le crisi epilettiche – spiega una nota dell’Asl Toscana Centro – possono manifestarsi in modi molto variabili e possono essere provocate, cioè quando insorgono in stretto rapporto temporale con condizioni patologiche cerebrali strutturali, o non provocate, ovvero in assenza di fattori precipitanti e che possono occorrere anche in presenza di un danno non recente del cervello. L’epilessia è una patologia cronica ma con cui si può convivere rispettando alcune indicazioni anche per quanto riguarda la vita di tutti i giorni, le attività sportive, i viaggi, la gravidanza e la guida di autoveicoli. Inoltre per le categorie di pazienti di età pediatrica e età avanzata è possibile personalizzare la cura a seconda delle necessità specifiche per l’età.

"La diagnosi di Epilessia – spiega il dottor Guidi- viene effettuata con la valutazione clinica e anamnestica e con il supporto di indagini strumentali quali l’elettroencefalogramma e la diagnostica per immagini (in particolare la Risonanza Magnetica). Inoltre ulteriori indagini di supporto possono essere date dagli esami di laboratorio e in alcune situazioni le indagini genetiche con il supporto dei Centri di secondo livello".

Nel presidio ospedaliero San Giuseppe di Empoli è presente l’ambulatorio per la diagnosi e cura dell’epilessia dell’adulto, svolto dalle dottoresse Elisabetta Bertini e Mariella Baldini insieme al dottor Roberto Fratangelo, con possibilità di esecuzione di esame elettroencefalografici. L’incontro aperto di lunedì si svolgera dalle 14 alle 17,30 nella sala Galleria, e non è prevista nessuna prenotazione.