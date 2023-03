Epidemie e rinascite Ecco la conferenza

Si conclude il ciclo di conferenze che ha al centro il tema ’Anni e malanni. Crisi e rinascite in Toscana tra Medioevo ed età moderna’. E’ questo l’argomento scelto per l’edizione 2023 degli ’Incontri di Storia Toscana’ promossi dalla Fondazione Montanelli Bassi col patrocinio del Comune di Fucecchio. Una serie di conferenze che ha registato ottimi successi con le prime iniziative. Le relazioni si concentrano sui modi con cui le società preindustriali affrontarono carestie, epidemie e calamità naturali creando le basi di successive ’rinascite’.

Ultimo incontro in programma è quello di sabato primo aprile alle 17 con Francesco Salvestrini che parlerà sul tema ’Fronteggiare le calamità naturali: alluvioni, mutamenti climatici, terremoti’. Inoltre in occasione delle ’Giornate Nazionali delle Case dei Personaggi illustri italiani’, sabato 1 e domenica 2 aprile, si svolgeranno visite guidate gratuite alla Fondazione. Per informazioni: 0571 22627 - [email protected]