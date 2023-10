Epatite C, test gratuito. Il calendario di novembre

EMPOLI

Prosegue anche nel mese di novembre lo screening gratuito sull’epatite C, l’infezione del fegato provocata da un virus. Il test, un semplice ed innocuo pungidito, serve a diagnosticare precocemente la malattia con possibilità di guarigione molto elevate. La campagna è rivolta ai nati dal 1969 al 1989, la fascia d’età individuata dal Ministero della Salute. Sono venti le sedi dove poter effettuare lo screening, senza prenotazione nei Comuni dell’Empolese Valdelsa e Valdarno inferiore. La campagna vede impegnate le associazioni di volontariato a fianco dell’azienda sanitaria con i suoi operatori.

Ecco dover poter effettuare il test in tutti i Comuni. A Castelfiorentino in via Pavese, 4 il giovedì dalle 9 alle 12. A Cerreto Guidi in via dei Fossi, 3 il primo e terzo mercoledì del mese dalle 14.30 alle 17.30 e in via Provinciale Francesca 197 (sede Anpas) il mercoledì dalle 16.30 alle 18.30. A Certaldo in Piazza dei Macelli, 10 il secondo e quarto mercoledì del mese dalle 14.30 alle 17.30. A Empoli in via dei Cappuccini, 79 il sabato dalle 9 alle 12 e in via Cavour 43b (sede Rami) dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19, sabato dalle 9 alle 11. A Fucecchio in via Ugo Foscolo, 22 (sede Anpas) lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12.30, martedì dalle 16 alle 18.30, sabato dalle 9 alle 11.

A Montelupo Fiorentino in via Caverni, 20 (sede FPAS) lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 10. A Montespertoli in via del Risorgimento, 46 (sede FPAS) lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 9.30.

A Vinci in via Matteotti, 24 sabato 25 novembre dalle 8 alle 12. A Castelfranco Di Sotto in via 2 Giugno, 37 il primo e terzo lunedì del mese dalle 14.30 alle 17.30 e in via dei Mille, 1 martedì dalle 17 alle 19 e venerdì dalle 10 alle 12. A San Miniato in Torta, 100 il secondo e quarto lunedì del mese dalle 14.30 alle 17.30, in piazza 2 Giugno (Catena), 1 sabato 4 novembre dalle 10.30 alle 11.30, in piazza Cardi (Cigoli) sabato 4 novembre dalle 12 alle 13. A Santa Croce sull’Arno in via Mainardi, 2 martedì dalle 9 alle 12. Il calendario delle sedi con gli orari di apertura è consultabile sul sito della regione Toscana. Le informazioni e le indicazioni operative per partecipare

allo screening sono

disponibili anche

sul www.uslcentro.toscana.it.