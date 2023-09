Epatite C, al via il maxi screening Per tutto il mese controlli gratuiti Ecco dove recarsi per il test

EMPOLESE VALDELSA

Un maxi screening gratuito sull’epatite C. Un’opportunità offerta dall’Asl Toscana centro che da lunedì sarà attiva in quasi 90 i punti tra presisi sociosanitari e associazioni sul territorio. Sul territorio dell’Empolese Valdelsa verranno aperti diversi sportelli. Le sedi dove rivolgersi sono a Certaldo, alla Casa della Comunità in piazza dei Macelli, il 2° e il 4° mercoledì del mese dalle 14.30 alle 17.30; sempre a Certaldo sono previsti a settembre due singoli eventi alla Misericordia in via Matteotti, il 4 settembre dalle 16 alle 18 e il 18 settembre dalle 16 alle 18. Sempre in Valdesla, a Castelfiorentino, il punto screening sarà alla Casa della Salute in via Pavese, il giovedì dalle 9 alle 12. Spostandoci a Cerreto Guidi ci si potrà rivolgere alla Casa della Salute in via dei Fossi, il 1° e il 3° mercoledì del mese dalle 14.30 alle 17.30. Due sono le sedi a Empoli: una al presidio Asl in via dei Cappuccini il sabato dalle 9 alle 12, l’altro alla Rami in via Cavour dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e il sabato dalle 9 alle 11. Presidi per lo screening anche a Montelupo Fiorentino all’Anpas in via Caverni 20 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 10; a Montespertoli, all’Anpas in viale Risorgimento 46, lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 9.30; e a Vinci in via Matteotti 24, si terrà un evento il prossime 30 settembre dalle 8 alle 12.

Consultando il sito dell’azienda sanitaria ma anche la pagina del sito della Regione Toscana dedicata all’epatite C, i cittadini nati tra il 1969 e il 1989 a cui il programma si rivolge, potranno trovare la sede più comoda dove recarsi, comprensiva di giorni e orari. A disposizioni anche sedi mobili e incontri occasionali previsti di domenica proprio per dare a tutti la possibilità di accesso. Le sedi sono state rese disponibili in modo capillare nei presidi Asl della Toscana centro e presso le associazioni per facilitare il cittadino con la possibilità di fare riferimento al Comune dove per motivi di lavoro o altro è più comodo recarsi, non necessariamente quindi in quello dove si ha la residenza. "L’adesione a questa campagna di screening – sottolinea il direttore del dipartimento prevenzione, Renzo Berti - può consentire di prevenire le gravi conseguenze dell’infezione da epatite C quali l’insufficienza epatica, la cirrosi e il tumore del fegato. Un risultato importantissimo che mi auguro sia pienamente compreso dalla cittadinanza ai fini di una larga partecipazione".