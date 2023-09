Entra nel vivo: Maxi Progetto Acque in Valdelsa per Risorsa Idrica Sostenibile

Vanno avanti spediti, secondo copione, gli interventi della Montagnola Senese, il maxi progetto di Acque da oltre 20 milioni che rivoluzionerà il sistema di approvvigionamento idrico di buona parte della Valdelsa, attraverso una serie di lavori che interessano opere di presa, tubazioni, centrali e serbatoi. Gli obiettivi? Mettere in sicurezza dal punto di vista della quantità della risorsa idrica disponibile i comuni di San Gimignano, Montaione, Gambassi Terme e Certaldo, e di migliorare u la qualità dell’acqua erogata. Il primo progetto, partito a marzo e già arrivato a metà strada, riguarda il sistema che dalla sorgente e dai pozzi di Badia a Coneo (Colle Val d’Elsa) trasporta la risorsa verso il comune di San Gimignano. A questo si aggiunge un altro progetto pronto a entrare nel vivo, anch’esso co-finanziato dall’Unione Europea grazie al Next Generation Eu e al Pnrr: insisterà sul sistema idrico a servizio dei comuni di Montaione, Gambassi Terme e, indirettamente, anche di Certaldo. Il progetto che riguarda Fiori, Castagno e San Biagio, dal valore di oltre 3 milioni, punta a creare le infrastrutture per poter trasferire in modo “permanente” parte della risorsa idrica dai pozzi di Badia a Coneo verso Gambassi Terme e Montaione, territori soggetti - specie d’estate - a difficoltà nell’approvvigionamento idrico, sia per la presenza dei turisti e delle attività ricettive a essi dedicati, sia per la stagionalità stessa delle risorse idriche disponibili. "Gli interventi già terminati e quelli in via di conclusione garantiranno comunque da subito evidenti benefici per il servizio in Valdelsa", spiega il presidente di Acque, Giuseppe Sardu.