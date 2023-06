Enogastronomia ’Borgo diVino’ alla sesta tappa

MONTAIONE

Borgo diVino in tour fa tappa a Montaione dal 9 all’11 giugno. Nello specifico si tratta del sesto appuntamento di un viaggio enogastronomico di eccellenza tra i borghi più belli d’Italia. Tre giorni nel centro storico di Montaione interamente dedicati ai migliori vini del territorio, a cui si aggiungeranno le etichette di oltre 30 cantine provenienti da diverse regioni italiane come Abruzzo, Lazio, Campania, Molise e Sicilia. L’iniziativa, promossa dall’associazione “I Borghi più belli d’Italia”, è organizzata da Valica, la prima tourist marketing company italiana, in collaborazione con il Consorzio Ecce Italia e con il patrocinio dell’associazione nazionale di Città del Vino. I vini saranno presentati direttamente dai produttori in contesti di particolare suggestione. Ad accompagnare le degustazioni verrà allestita anche un’area gastronomica dove il pubblico potrà deliziarsi con piatti tipici locali e altre specialità dei Borghi più belli d’Italia.

Borgo diVino in tour si svolgerà nel centro storico venerdì 9 e sabato 10 dalle 18 alle 24 e domenica 11 giugno dalle 17 alle 23. All’interno delle vie del centro verrà tracciato un percorso di degustazione che toccherà i luoghi di maggiore interesse turistico con stand dedicati alle cantine e un originale percorso formativo sul mondo del vino, raccontato in circa 20 pannelli espositivi. Non solo vino, comunque.

Uno spazio importante sarà infatti riservato anche all’esperienza gastronomica con proposte street food e piatti della tradizione che i visitatori potranno acquistare direttamente in loco. Un’area, in particolare, sarà dedicata alle specialità gastronomiche dei Borghi più belli d’Italia. Nella terra del Chianti e del tartufo bianco, sarà possibile assaggiare alcune specialità tipiche del borgo di Montaione come il peposo, taglieri di formaggi e salumi e tanto altro. L’iniziativa rientra nell’ambito del “Mib – Mercato Italiano dei Borghi”, progetto in cooperazione istituzionale tra l’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” e “Bmti – Borsa Merci Telematica Italiana”, finalizzato alla valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità dei territori annessi all’Associazione.