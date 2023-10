Emporio solidale, maxi fornitura di prodotti alimentari e per la persona

EMPOLI

La solidarietà chiama altra solidarietà: dopo la serata di beneficenza “We Care Empoli” dedicata alla raccolta fondi in favore dell’Emporio Solidale un’altra importante donazione è arrivata per sostenere l’attività del minimarket. Si tratta di una generosa fornitura di prodotti da parte di Unicoop Firenze. La cooperativa della grande distribuzione organizzata e da sempre impegnata nel promuovere iniziative di socialità e solidarietà, ha messo a disposizione del market di via XI febbraio a Empoli una considerevole quantità di prodotti, che saranno sistemati sugli scaffali e messi a disposizione di coloro che ne hanno bisogno. "Esprimiamo la nostra massima gratitudine - sottolinea David Mannini, responsabile area operativa Protezione sociale della Misericordia di Empoli - per la fornitura che Unicoop Firenze ha donato all’Emporio Solidale. Si tratta di prodotti veramente preziosi sia perché ci garantiranno continuità di rifornimento per mesi, sia perché sono beni il cui acquisto avrebbe comportato una notevole esposizione economica. Penso alle oltre 300 bottiglie di olio extravergine di oliva, alla carne in scatola, ai prodotti per l’igiene personale. Ringraziamo in modo speciale anche la locale sezione soci, la cui passione e impegno hanno reso possibile questa sinergia". L’Emporio di Empoli è uno spazio solidale, nato nel giugno 2021, in cui le persone che si trovano in situazioni di disagio socio-economico possono accedere, utilizzando una apposita tessera, e rifornirsi di alimenti e prodotti di prima necessità in modo completamente gratuito. Si tratta di una realtà che si è sviluppata nel tempo e che oggi riesce a sostenere, nel solo territorio empolese, oltre 250 nuclei familiari che riescono a fare la spesa in momenti di disagio economico. L’Emporio Solidale di Empoli è stato il primo, in quest’area. Questo modo nuovo di dare supporto sarà replicato nei prossimi mesi in altri comuni dell’Empolese Valdelsa e del Valdarno Inferiore.