Emporio Solidale a Montespertoli: presto l'apertura

Dalla collaborazione fra la Confraternita della Misericordia, la Pubblica Assistenza Croce d’Oro e la Caritas nasce l’Emporio Solidale. Ovvero una risposta concreta all’aumento delle necessità delle famiglie e delle persone in difficoltà economica, una situazione aggravata anche dalla pandemia. Questo nuovo spazio consentirà alle persone bisognose di accedere a generi di prima necessità, come alimenti, prodotti per l’igiene personale e beni di prima necessità, in modo dignitoso e gratuito. Il sindaco Alessio Mugnaini spiega: "La creazione di questo Emporio Solidale rappresenta una sfida significativa per tutti. Voglio ringraziare la Confraternita della Misericordia, la Pubblica Assistenza Croce d’Oro e la Caritas che saranno il cuore di questa iniziativa. Saranno il tessuto connettivo che ci aiuterà a creare una rete di aiuto per chi ha bisogno". "Siamo di fronte a un’opportunità straordinaria – conclude – e sono certo che sapremo mettere insieme le nostre risorse per creare un Emporio Solidale di grande valore per la nostra comunità".

Maurizio Chincaglia, coordinatore delle Misericordie aggiunge: "Le Misericordie credono fortemente in questa iniziativa. Il Covid-19 ha lasciato una profonda frattura nella nostra comunità rendendo chiaro quanto sia di fondamentale importanza un progetto come questo. La vera forza di questo progetto risiede nella nostra capacità di metterci insieme". Barbara Beagini della Società della Salute, sottolinea quanto questa iniziativa sia un passo importante "nella nostra comunità ricordando quanto questo progetto sia un esempio di vera coprogettazione che unisce gli sforzi per creare un cambiamento positivo nella vita delle persone che ne hanno bisogno". L’impegno è stato formalizzato firmando un protocollo d’intesa per avviare e gestire congiuntamente l’Emporio Solidale. Inaugurazione il 30 novembre.