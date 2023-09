"Empolisulla: Dare risposte che guardino avanti"

EMPOLI

Sulla questione immigrazione la Lega dice la sua con Andrea Picchielli e Tiziana Bianconi, rispettivamente capogruppo in consiglio a Empoli e segretario della sezione Empoli- Vinci, che rispondono al sindaco di Empoli, Brenda Barnini. "Dobbiamo fare sistema e dare risposte che guardino avanti, al fine di garantire diritti e combattere l’illegalità con la legalità. La disponibilità della società ospitante in Italia ed a Empoli, l’abbiamo vista tutti quando è diventata, oltre che un atto dovuto, il presupposto per un effettivo e tempestivo inserimento sociale, un investimento sul futuro degli ospitati e di chi accoglie. Tutto questo è accaduto coi rifugiati ucraini. Sindaco Barnini, la questione è molto più ampia e complessa di paradossi tra asili nido ed ospedali – dicono Picchielli e Bianconi – Anche il ministro Piantedosi ha ribadito che “a meno del 10% di coloro che arrivano in Italia viene riconosciuto lo status di rifugiato. Oltre il 90% è spinto solo da ragioni economiche”. Per questo il governo sta lavorando affinché l’Unione Europea realizzi progetti di sostegno allo sviluppo che non rendano più attrattiva la prospettiva di lasciare i Paesi di provenienza. Solo così sarà possibile non sentirsi continuamente in emergenza".