Empolissima in versione autunnale. Giornata all’insegna dello shopping

EMPOLI

Protagonista, lo shopping. Stavolta il vestito è autunnale per il tradizionale mercato in centro. E’ tutto pronto per Empolissima che domenica torna con i banchi per le vie del ‘giro’ empolese accompagnati dall’apertura straordinaria dei negozi. Ce ne saranno per tutti i gusti; con il cambio stagione in atto, l’occasione per l’acquisto di nuovi capi da sfoggiare non appena le temperature estive cederanno il passo all’autunno vero. Abbigliamento, accessori, calzature e arredo casa sono solo alcune delle merceologie presenti: la nuova incursione del mercato sarà dalle 8 alle 20. Il format è ormai consolidato, con gli ambulanti presenti tra via Roma, piazza della Vittoria e via Tinto da Battifolle, spazi ridisegnati e attenta selezione degli operatori. "Torniamo in centro con molto entusiasmo – dichiara Luca Taddeini, presidente Anva Confesercenti Firenze – il ‘giro’ di Empoli è la location ideale per fare squadra con i colleghi negozianti, mantenendo ampia possibilità di accesso ai parcheggi". La partenza dei banchi sarà in via Roma (intersezione con via Giovanni da Empoli) per proseguire in piazza della Vittoria, via Pievano Rolando, via Salvagnoli e via Tinto da Battifolle.

"Empolissima è sempre una festa per il mondo del commercio, – aggiunge Eros Condelli, presidente Confesercenti Empoli - Ottobre è un mese cruciale per le nostre attività ed iniziative come questa non possono che portare benefici". Per consentire ai visitatori di godersi appieno il "giro" durante la giornata, diversi bar e ristoranti effettueranno servizio sia a pranzo che a cena. "Torna un appuntamento fisso per il commercio ambulante cittadino – sottolinea Antonio Ponzo Pellegrini, assessore a Commercio e attività produttive – La manifestazione, che di edizione in edizione richiama nel centro di Empoli centinaia di curiosi, va a braccetto con l’attività dei negozi. Questa sinergia rappresenta un punto di forza significativo: per tutta la giornata il commercio sarà assoluto protagonista". Una domenica di shopping per rinnovare l’armadio, in vista del prossimo appuntamento cruciale per il commercio empolese, quello del Natale. Un Natale in anticipo, che vedrà accese le luci sulla città tra poco più di un mese.