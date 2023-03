"Empoli toilette a cielo aperto"

"Empoli sta diventando una toilette a cielo aperto e ognuno fa i propri bisogni dove vuole". Inizia così una nota del capogruppo della Lega in consiglio comunale a Empoli Andrea Picchielli e della segretaria della Lega Empoli Vinci Tiziana Bianconi, che riporta un episodio. "La sezione Lega di Empoli, su segnalazione di passanti e residenti, rileva che questa volta il protagonista della scena indecorosa è un bambino piccolo insieme ai propri genitori che defeca sul marciapiede di via Roma", affermano. "Ancora una volta, dopo varie situazioni in cui sono state notate alcune persone utilizzare la campana del vetro come una latrina, un bambino viene posizionato su un marciapiede di passaggio in una delle strade più frequentate di Empoli a fare i propri bisogni lasciando le feci e urina per terra davanti alla gente, nel bel mezzo del giorno, a pochi passi dall’entrata di locali e negozi. Molti passanti increduli si sono fermati a guardare questa scena di degrado. Sono troppi - concludono Picchielli e Bianconi - i luoghi in cui l’incuria è arrivata fino al punto di trasformare la città in una toilette. Cosa farà l’amministrazione comunale?".