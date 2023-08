Empoli, stagione verità Dal nuovo Castellani alla terza salvezza di fila Missione: fare la storia

di Tommaso Carmignani

Tre, come le salvezze consecutive che gli azzurri stanno cercando. Due, come le volte che ci hanno provato. Benvenuta Serie A, anche se da queste parti – giusto per parafrasare il presidente Corsi – non è una di quelle cose che fa perdere il sonno. Sarà che l’Empoli ci è davvero abituato, sarà che i tifosi si sono ormai assuefatti a una realtà che li vede protagonisti ai massimi livelli ormai da un ventennio. Volenti o nolenti, prepararsi a una stagione nella massima categoria non è più una notizia da tempo, anche se ogni volta è un po’ come se fosse la prima. Lo hanno ribadito a più riprese, lo hanno scandito in ogni singola intervista, lo hanno perfino trasformato nel claim della campagna abbonamenti: stavolta si gioca per la storia, perché in oltre un secolo di gioie e dolori l’Empoli non è mai riuscito a disputare quattro campionati di Serie A consecutivi.

La prima volta che ci provò, era il 200708, la società non era ancora del tutto strutturata per centrare un traguardo così. La Uefa complicò i piani, il meccanismo si inceppò e i talenti in seno a quella rosa – da Giovinco a Marchisio – erano ancora troppo giovani per fare davvero la differenza. Nel 2017, invece, il ciclo era finito e il giocattolo esplose nelle mani di chi l’aveva creato. In sei anni e qualche mese la situazione è decisamente cambiata e i passi avanti, da allora, sono stati notevoli: le 38 partite che gli azzurri hanno davanti – la prima oggi alle 18.30 col Verona – sono davvero le colonne d’Ercole di un club che si sente pronto per viaggiare verso il mare aperto. E che oltre alla sfida sul campo ne vuole vincere una anche all’esterno. Perché la partita per il nuovo stadio non è soltanto simile all’impresa che Caputo e soci dovranno centrare salvandosi, ma è anche quel gradino in più che potrebbe consentire alla società di non sentirsi più un ospite di troppo al tavolo delle grandi. Parliamoci chiaro: non è da oggi che l’Empoli ha intenzione di strutturarsi come un club capace di restare a lungo in Serie A, ma è anche vero che finora non c’è mai realmente riuscito.

Nelle due precedenti occasioni in cui aveva avuto la possibilità di salvarsi per il terzo anno di fila, la società aveva sempre fatto ricorso a dosi massicce di prestiti, incassando e spendendo meno. Negli ultimi anni non è soltanto aumentata la capacità di cedere talenti, ma anche quella di acquistarne. E così, accanto alle conferme di Accardi e Zanetti, sono arrivati anche gli investimenti. La squadra al momento non è poi così diversa da quella della passata stagione, punta a trattenere il suo leader tecnico (Baldanzi) ed ha soltanto un paio di prestiti nell’undici titolare. In autunno, poi, sarà la volta dello stadio: presentare un progetto ed avviarlo non è una questione da poco, ma è un altro segnale della visione del club per i prossimi anni. Talmente chiara ed evidente da risultare forse fin troppo ambiziosa, ma chi conosce l’Empoli sa che i tempi sono maturi. E se vederlo ancora in Serie A non è più da considerare una notizia, la vera sfida sarà riuscire a piantare radici solide in questa categoria.