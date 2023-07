Empoli, Sport estivo tra bottiglie di birra e rifiuti. Telecamere di videosorveglianza per la sicurezza

Lo sport di quest’estate? Provare a camminare sull’erba schivando le bottiglie di birra. Ma anche la plastica, la carta ed il vetro. Pacchetti di sigarette a volontà, sacchi dell’immondizia neppure chiusi, bicchieri e lattine. Chi in questi giorni ha avuto l’idea di cercare un po’ di fresco all’ombra degli alberi del giardino di via XI Febbraio a Empoli, dovrà prepararsi a schivare i rifiuti. Proprio come fosse un percorso a ostacoli.

Fioccano le segnalazioni per un problema, quello del degrado nella zona a due passi dal centro storico, che sembra non passare mai di moda. E’ già arrivando dal marciapiede che costeggia il parcheggio multipiano di viale Palestro che inizia "l’avventura". Nonostante i cartelli ad indicare il divieto di consumo di alcol, i cestini straboccano di bottiglie di vetro di alcolici, lattine di birra e sacchi talmente pieni da lasciare a terra, sparpagliati, residui di cibo e cartacce.

Non va meglio una volta varcato l’ingresso del parco che include anche un’area dedicata agli amici a quattro zampe. Ieri mattina era una distesa di contenitori di birre svuotati e seminati per tutto il giardino. Nessuna traccia di bambini, anziani, famiglie.

"Ci gravita solo l’inciviltà da queste parti - giurano i residenti della zona- Li vede i giochi? Sono coperti da scritte, sporchi e mal tenuti". Ed effettivamente tra uno scivolo verde e l’altro, si contano decine di rifiuti abbandonati. Anche il cartello che indica l’ingresso all’area sgambatura cani, danneggiato da vernice spray, è diventato illeggibile. E non è certo invitante sedersi sulle panchine, diventate anche quelle delle "tele" su cui sfogare discutibile creatività.

"Siamo nella terra di nessuno, qui. Sarebbe il caso di ricorrere all’installazione di telecamere di videosorveglianza - fa presente un cittadino che con coraggio ieri ha sfidato l’incuria per fare due passi nel parco - Come possono i bambini frequentare un’area così degradata? Se sorvegliati, forse, certi soggetti senza rispetto per la cosa pubblica ci penserebbero due volte a rovinare un bene che dovrebbe essere fruibile, in sicurezza, da tutta la comunità".