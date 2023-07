Empoli, Serena Sostegni vince il Premio Anica 'Mina Larocca'

Un premio che riconosce l’eccellenza nel settore del cinema e dell’audiovisivo, una filiera per la quale è indispensabile valorizzare lavoro e creatività al femminile. Ad aggiudicarselo è una professionista empolese, Serena Sostegni, responsabile Selezione e Sviluppo Progetti e Produttore Delegato di Lucky Red. Sostegni ha vinto la terza edizione del premio Anica ’Mina Larocca’, assegnato a Riccione in memoria del direttore generale dell’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Digitali scomparsa alla fine del 2020. A consegnare il riconoscimento il presidente dell’Anica, Francesco Rutelli, e il figlio di Mina Larocca, Niccolò Melidoni. La cerimonia si è svolta nella Sala della Concordia del Palazzo dei Congressi di Riccione, nel corso di ’Cinè, le giornate del cinema’. Il talento empolese si è distinto per "capacità e competenza nello sviluppare e gestire progetti editoriali complessi". Un premio per la tenacia "ma anche la volontà di Serena di innovare e mettersi in gioco in prima persona - ha detto Rutelli - costruendo spazi di lavoro positivi, di lavorare in squadra, di far crescere altre professionalità della letteratura, cinema e tv".