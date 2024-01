Rapinata nel sottopasso a Empoli: la donna è stata operata. I figli: “E’ molto provata”

Empoli, 17 gennaio 2024 – È stata operata Carla Niccolai, la donna di 83 anni violentemente rapinata nel sottopasso della stazione di Empoli (Firenze) sabato 6 gennaio. La donna, a seguito della rapina, aveva riportato una grave frattura dell'omero del braccio: l’operazione quindi non poteva aspettare. Dopo un complesso intervento durato alcune ore in anestesia totale, le è stato ricostruita interamente la parte fratturata con l'applicazione di una protesi e anche i tre tendini rotti a seguito della caduta. Al momento, Carla dovrà restare ancora in ospedale e i figli fanno sapere “che non si sa quando sarà dimessa”. La donna ha riportato anche la frattura del bacino, per il quale sarà necessaria una seconda operazione, e un trauma cranico. “È tornata provata, senza fiato, non riusciva a parlare. Ieri sera era un pochino più vigile. È dura, tantissimo”, ha commentato la figlia. Nel frattempo gli agenti stanno procedendo con le indagini per rintracciare i colpevoli, quattro ragazzi di giovane età.