Empoli, Natale al San Giuseppe. Dall’Empoli Fc all’Esercito, pioggia di donazioni in Pediatria

Empoli, 19 dicembre 2023 - Anche quest’anno all’ospedale San Giuseppe di Empoli sono state consegnate le tradizionali donazioni natalizie per regalare sorrisi ai pazienti e al personale sanitario. La direzione dell’amministrazione dell’Esercito Italiano ha donato, nel reparto di pediatria, alcuni prodotti dolciari acquistati dall’associazione Enea (European Neuroblastoma Association), a sostegno della ricerca.

Direzione Esercito Italiano

Sempre in pediatria l’associazione Tuscany Motors, insieme alla loro mascotte Dante, ha donato alcuni gadget ai bambini. L’Empoli FC, con una rappresentanza della squadra di calcio composta da Francesco Caputo, Filippo Ranocchia, Stiven Shpendi e Alberto Grassi, hanno consegnato i pandori in alcuni reparti del presidio ospedaliero, tra cui pediatria, cardiologia, radiologia e in pronto soccorso.

La casetta per le letterine

Quest’anno l’albero di Natale in ospedale è stato realizzato grazie al contributo dell’associazione Avo che per l’occasione ha creato sfere di cartoncino di colore rosso su cui i pazienti e il personale sanitario hanno scritto un pensiero di auguri. È possibile richiedere la sfera in portineria all'ingresso del presidio ospedaliero per poter lasciare il proprio messaggio di auguri. In pediatria per rallegrare i piccoli pazienti è stata realizzata anche una casetta in cui i bambini possono lasciare la letterina indirizzata a Babbo Natale.

