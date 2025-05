Empoli, licenza sospesa per 10 giorni a un locale: era ritrovo di pregiudicati

Empoli, 15 maggio 2025 - Dal 15 maggio è scattata la sospensione della licenza per 10 giorni per un pubblico esercizio di via Ricasoli nel comune di Empoli. La chiusura è stata disposta, ai sensi dell'art. 100 del Tulps dal Questore della provincia di Firenze Fausto Lamparelli. Il provvedimento, elaborato dalla Divisione Polizia amministrativa e sociale della Questura di Firenze, è stato emesso dopo alcuni controlli eseguiti da personale del Commissariato della Polizia di Stato di Empoli insieme al personale del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale con l'ausilio di unità cinofile antidroga. Nei controlli è stata accertata la presenza di tanti clienti gravati da precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. In più, in uno di tali controlli, l'unità cinofila ha rinvenuto all'interno dei bagni del locale della droga, in particolare hashish, che poi è stata sequestrata a carico di ignoti. A ciò si aggiunge che nella notte tra il 9 ed il 10 maggio, due pattuglie dell’Arma dei Carabinieri, con l’ausilio di personale della Polizia di Stato del Commissariato, sono intervenute per la segnalazione di una rissa dinanzi al locale. Sulla base di quanto emerso, per l'Autorità provinciale di pubblica sicurezza, il pubblico esercizio in questione creerebbe una situazione di particolare criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica. Per la sospensione, disposta ai sensi dell'articolo 100 del Tulps, è sempre ammesso il ricorso nelle sedi competenti.

Maurizio Costanzo