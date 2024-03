Empoli in Azione contro il degrado

In azione per la sicurezza. Empoli in Azione terrà una conferenza stampa per illustrate le proposte in tema di sicurezza riassunte in di 10 punti. L’incontro è fissato per martedì per preannunciarli. "La sicurezza è uno dei temi centrali della campagna elettorale in corso", si legge in una nota di Azione. Il 2 aprile alle 21.30 al Dlf di Empoli si terrà un incontro sempre sul tema sicurezza con Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Caponnetto e di Renato Scalia, ex membro della Dia

e della Digos.