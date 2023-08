Empoli, in arrivo altre 10 telecamere in zona stazione: approvato il progetto esecutivo

Empoli, 31 luglio 2023– Ampliare e potenziare il sistema di videosorveglianza in città, soprattutto in zone più attenzionate dai controlli capillari di polizia municipale, polizia di Stato e carabinieri, è sempre stato uno dei primi punti dell’azione di governo di questa amministrazione comunale, per la sicurezza delle cittadine e dei cittadini empolesi, sia in termini di vivibilità degli spazi aperti pubblici sia delle proprietà private. In questa ottica si inserisce l’approvazione del progetto esecutivo di ampliamento e potenziamento dell’impianto di videosorveglianza della zona della stazione in particolare piazza don Minzoni, viale San Martino, viale Palestro, via Fabiani e via Curtatone e Montanara, integrato con l’esistente. Si tratta della fornitura e posa in opera di 10 telecamere con complessive 25 ottiche così suddivise: 5 ne hanno quattro cadauna e 5 hanno ottica singola. Costo complessivo di realizzazione pari a 40.000 euro. I nuovi ‘occhi’ sono 5 del tipo 4x4K Multisensor e 5 sono del tipo 8.0 Megapixel, ottica 4,9 - 8 mm.

“L’amministrazione ha sempre dato massima priorità all’investimento in prevenzione per la sicurezza e in questi anni abbiamo installato su tutto il territorio comunale 150 telecamere - sottolinea la sindaca Brenda Barnini -. La zona della stazione, che rappresenta uno dei punti più sensibili della città, necessitava di un rafforzamento anche per facilitare il compito, il lavoro delle forze dell’ordine e dare strumenti utili in caso di indagini. Questo progetto della videosorveglianza si inserisce in un quadro più generale di investimenti e manutenzioni su strade e parcheggi della zona stazione”.Questa soluzione consentirà di coprire in modo più dettagliato tutta la zona della stazione ferroviaria e degli autobus, dove costantemente le forze dell’ordine si trovano ad operare e pertanto lo strumento integra già gli strumenti messi in campo fino ad adesso dalle forze dell’ordine. Negli anni passati la giunta comunale ha approvato e realizzato vari progetti di implementazione e potenziamento della rete di videosorveglianza della città arrivando, dalle circa 38 telecamere presenti a inizio 2014, a oggi ad avere sul territorio circa 150 telecamere collegate al sistema integrato cittadino. Nel corso dell’anno corrente è stato già realizzato un altro ampliamento del sistema di videosorveglianza in piazza Giacomo Matteotti con una fornitura e posa in opera di n. 20 punti di ripresa IP.