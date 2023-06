Empoli, il Pnrr finanzia il rinnovamento dei Musei del Vetro e della Collegiata

I finanziamenti del Pnrr per la cultura, in particolare il sistema museale. Venerdì 30 giugno, dalle 10 alle 13, il Museo del Vetro ospita il convegno “Il rinnovamento dei Musei del Vetro e della Collegiata di Empoli nell’ambito del Pnrr”. L’incontro è l’occasione per la presentazione e l’avvio del percorso partecipativo, oltre che di rilettura dei due musei, che il Comune ha realizzato nell’ambito del finanziamento dedicato “alla rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura, secondo le linee di indirizzo dell’accessibilità e dell’inclusione“. Un ulteriore passo verso una maggiore apertura dei musei cittadini a tutta la comunità, comunità che nei prossimi mesi potrà testare i nuovi interventi e contribuire alla loro crescita con suggerimenti e opinioni. "La cultura deve essere a disposizione di tutti, un patrimonio comune, un diritto - ha detto la sindaca Brenda Barnini - Per questo, grazie alle risorse da bandi Pnrr, abbiamo deciso di avviare un percorso che rendesse il Museo del Vetro e il Museo della Collegiata più che mai capaci di dialogare con tutti coloro che decideranno di farvi tappa. Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza l’impegno e le competenze degli uffici comunali e della direttrice del sistema museale, Cristina Gelli, e senza quella rete di realtà e associazioni che ci ha permesso di sviluppare progetti innovativi, strumenti di inclusività e accessibilità. A tutti loro va il mio ringraziamento e quello dell’amministrazione". "Per i nostri musei – ha spiegato Cristina Gelli – quella del Pnrr è stata una sfida che ha permesso di iniziare a riprogettare spazi e attività e di formarci nell’ottica dell’inclusività. Ciò è stato possibile grazie alla collaborazione continua con le associazioni del territorio. Quello di oggi è un inizio: abbiamo imparato che l’inclusività spalanca le porte a un mondo infinito su cui è necessario lavorare quotidianamente accordando i suoni con le realtà del territorio: scuole, famiglie, associazioni, istituzioni, aziende".