Empoli for peace, ecco il comitato promotore

A Empoli i cittadini hanno iniziato a sentire il dovere di far qualcosa per la pace da quando è scoppiata la guerra tra Russia e Ucraina. Infatti, si è formato un comitato che ha deciso di lanciare, prima un appello, poi di organizzare alcune iniziative per avere più "follower" possibili. Così il 27 maggio 2022 è stata organizzata la "Notte per la pace" poi è stata istituita la "tenda della pace" in piazza della Vittoria per dire "Noi non ci stiamo alla guerra!". La tenda viene presidiata ogni giorno da un volontario dalle 18 alle 19 per dire stop all’invio delle armi e per chiedere una soluzione diplomatica. Infatti, nelle zone di guerra come l’Ucraina e la Russia o Israele e Gaza, molti Paesi intervengono, mossi dai costruttori di armi, ma finiscono solo con il far continuare il conflitto. Ecco perché è così difficile far cessare una guerra! Anche quest’anno il comitato per la pace di Empoli ha organizzato diverse iniziative per sensibilizzare la popolazione e far fare rete: l’intervista a Marco Tarquinio, ex direttore di Avvenire, a dicembre 2023 e la proiezione sulla parete del palazzo Ghibellino di Empoli della scritta "Cessate il fuoco ora" il 21 gennaio 2024. La scritta è stata proiettata anche in altre città del mondo e il messaggio si sta diffondendo sempre di più. Cessate il fuoco ora e aprite al dialogo, è il nostro messaggio!