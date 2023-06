Empoli, "Ferma il dolore, firma la pace" - Raccolta firme per referendum su armi in Ucraina e Sanità

"Ferma il dolore, firma la pace". "Basta armi, negoziato subito". Manifesti che invitano a uno stop, a riflettere, decidere e semmai firmare. Sanità e guerra in Ucraina, due argomenti di pubblico interesse sui quali i cittadini sono chiamati a esprimersi. Da un mese circa, il comitato referendario empolese - comitato di liberi cittadini - è presente al mercato settimanale di Serravalle con un banchino per la raccolta firme. Sono due i progetti di referendum: uno contro l’invio di armi italiane in Ucraina e l’altro a tutela del Servizio sanitario nazionale, entrambi presentati in Corte di Cassazione nel marzo scorso. "Invitiamo gli empolesi a sostenere questa iniziativa - dichiara il consigliere di Buongiorno Empoli - Fabrica Comune, Leonardo Masi, tra gli organizzatori della raccolta firme - C’è disaffezione politica in generale, ma questi temi interessano a tanti. Sono passate molte persone, informate e consapevoli. La maggior parte della popolazione è contro l’invio delle armi in Ucraina ma a favore della diplomazia e del negoziato. Noi proviamo a dar loro voce. Ci auguriamo di raggiungere le 500mila firma per poter andare a referendum". Si chiede, in sostanza, l’abrogazione dell’articolo 1 del decreto 185 del 2022 che autorizza a cedere all’Ucraina attrezzature militari. C’è poi il quesito sulla salute come bene comune, "per limitare il conflitto di interesse fra privato e pubblico nella pianificazione sanitaria, facendo tesoro della lezione che la crisi Covid dovrebbe averci insegnato. Le risorse per rafforzare la sanità pubblica - si legge nel documento a libera consultazione - possono agevolmente rinvenirsi interrompendo la consegna di armi all’Ucraina". Il banchino sarà presente martedì sera in via del Giglio a Empoli nell’ambito del Luglio Empolese e giovedì di nuovo al mercato di Serravalle. Si potrà poi firmare in Comune all’Urp il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8 alle 13.30, il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 18.30 e il sabato fino alle 12.

Y.C.